Volley Serie D | sorpasso in classifica Successo importante per Massa Carrara contro il Cignoni Gas
In una partita decisiva, Massa Carrara conquista un'importante vittoria contro Cignoni Gas, superandoli in classifica. La squadra dimostra determinazione e qualità, portando a casa un risultato fondamentale nel campionato di Serie D di volley. Un successo che rafforza le ambizioni della formazione toscana in vista delle prossime sfide.
MASSA CARRARa 3 CIGNONI GAS 1 PALLAVOLO MASSA CARRARA: Amidei, Bacinelli, Bennati, Bosi, Caruso, Consigli, Falsone, Gallo, Giaconi, Guidi, Molini, Panella, Purrazzella. Coach Silvia Angelini. CIGNONI GAS LIVORNO: Arcangeli, Barba, Cavallini, Cecchi, Ganni, Ghezzani, Lupetti, Nencioni, Novembrini, Pellegrini, Pini, Sgroi, Sprovieri, Tempesti. Coach Flavio Benedetti. Parziali: 22-25, 26-24, 25-21, 25-14. MASSA – Successo importante per i ragazzi di Silvia Angelini che nella decima giornata del campionato maschile di serie D si sono aggiudicati lo scontro diretto contro il Cignoni Gas superandolo in classifica e portandosi al quint’ultimo posto del girone A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
