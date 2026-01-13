Venezuela legale Alberto Trentini | Felicissimi ma nostra felicità ha prezzo altissimo

Alberto Trentini, legale del Venezuela, commenta con parole misurate la situazione: “Siamo felici oggi, ma la nostra felicità ha un prezzo molto alto”. La lunga attesa di 423 giorni ha lasciato cicatrici profonde, rendendo difficile dimenticare le sofferenze vissute. La gioia attuale si mescola alla consapevolezza delle difficoltà affrontate, sottolineando il peso di un percorso complesso e segnato da momenti difficili.

"Siamo felicissimi oggi, ma la nostra felicità ha un prezzo altissimo. Non si possono cancellare le sofferenze di questi interminabili 423 giorni. Da adesso in poi abbiamo bisogno di vivere giornate serene e costruttive per tentare di cancellare i brutti ricordi e superare le sofferenze di questi 14 mesi. Grazie a tutte le persone che ci sono state vicine in tanti modi diversi, anche silenziosamente, ma efficacemente. Ora vi chiediamo di rispettare il nostro desiderio di stare un po' raccolti, lontani dal clamore di queste giornate, per affrontare con tranquillità ed entusiasmo il futuro di libertà che ci attende".

Il ritorno in Italia di Alberto Trentini e Mario Burlò

