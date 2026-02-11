Heineken taglierà 5.000 posti di lavoro

Heineken taglia 5.000 posti di lavoro. La decisione arriva dopo la pubblicazione dei risultati del 2025, che si sono chiusi con ricavi netti adjusted di 28,9 miliardi di euro, in calo del 3,6%. La multinazionale è costretta a riorganizzarsi per far fronte alla diminuzione dei profitti, annunciando il taglio di circa il 4% dei suoi dipendenti. La notizia ha suscitato scalpore tra i lavoratori e le organizzazioni sindacali, che chiedono chiarimenti e chiedono di tutelare i

MILANO, 11 FEB – Il colosso della birra Heineken taglierà tra i 5.000 e i 6.000 posti di lavoro nei prossimi due anni con l'obiettivo di ridurre i costi e far fronte alla riduzione del consumo di alcol, dopo aver registrato nel 2025 una flessione dell'1,2% dei suoi volumi di vendita. Il gruppo impiega circa 87 mila persone in tutto il mondo. La maggior parte dei tagli avverrà al di fuori dall'Olanda, dove il gruppo impiega 3.700 persone e ha il suo quartier generale, ha spiegato l'amministratore delegato Dolf van den Brink in una conference call con i giornalisti, riferisce l'agenzia Bloomberg.

