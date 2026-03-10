Il gruppo Volkswagen annuncia 50mila licenziamenti in Germania entro il 2030

Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen ha comunicato che entro il 2030 eliminerà 50mila posti di lavoro in Germania. La decisione riguarda varie funzioni aziendali e si inserisce in un piano di ristrutturazione volto a adattarsi alle nuove esigenze del settore. L'annuncio è stato fatto il 10 marzo e ha suscitato reazioni tra i rappresentanti sindacali e le istituzioni locali.

L’annuncio è la conseguenza di un risultato operativo sceso a 8,9 miliardi di euro nel 2025, con una riduzione di quasi il 53 per cento rispetto all’anno precedente. L’utile netto si è dimezzato, scendendo a 6,9 miliardi di euro, il dato più basso dal 2015, l’anno dello scandalo dei motori diesel truccati. Inoltre, i dazi doganali imposti dagli Stati Uniti sono costati all’azienda tre miliardi di euro, e un ulteriore miliardo è legato a una ristrutturazione in corso presso la Volkswagen. “Dobbiamo proseguire i nostri sforzi per ridurre i costi, in modo da aumentare la nostra redditività a lungo termine”, ha aggiunto. I licenziamenti riguardano tutti i settori d’attività dell’azienda, cioè approvvigionamento, produzione, vendite e qualità, ha sottolineato Oliver Blume, amministratore delegato del gruppo Volkswagen. 🔗 Leggi su Internazionale.it

