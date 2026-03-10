volkswagen taglia 50mia posti di lavoro pesano i dazi di trump sulle auto

Il gruppo automobilistico Volkswagen ha annunciato il taglio di 50 mila posti di lavoro, influenzato dall’aumento dei dazi imposti dagli Stati Uniti sulle auto. La società ha comunicato i risultati finanziari del 2025 alla Borsa di Francoforte, evidenziando come la strategia di riduzione dei costi abbia prodotto dei risultati positivi, nonostante le sfide del mercato globale.

Il gruppo Volkswagen ha portato i risultati del difficile 2025 alla Borsa di Francoforte. La strategia della riduzione dei costi ha dato dei frutti positivi in un quadro comunque molto complesso. Il CEO Oliver Blume ha annunciato l’intenzione di tagliare ancora posti di lavoro, circa 50.000 entro il 2030 nella sua Germania. Una misura definita “drastica” dagli analisti, soprattutto perché supera le stime precedenti. L’obiettivo è risparmiare di più, ancora di più rispetto a quanto dichiarato durante le trattative con i sindacati. Il motivo è l’instabilità economica globale e l’influenza negativa dei dazi americani. Nel 2025 proprio grazie a questi tagli, è iniziata una fase stabile per il fatturato a 321,9 miliardi di euro (-0,8%), ma pesano sul bilancio del gruppo tutta una serie di altri fattori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

