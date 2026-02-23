Perché i dazi di Donald Trump non hanno riportato posti di lavoro in America

I dazi imposti da Donald Trump sono il motivo principale delle tensioni commerciali con la Cina. Questi provvedimenti hanno causato l'aumento dei prezzi di molti prodotti importati e hanno portato a ritorsioni da parte di altri Paesi. Nonostante le promesse di creare più posti di lavoro, le statistiche mostrano che il settore manifatturiero statunitense non ha registrato miglioramenti significativi. Molti analisti sottolineano che le misure hanno invece indebolito alcune filiere industriali locali. La situazione resta complessa e in evoluzione.

I dazi sono il pilastro centrale della politica economica di Donald Trump. Eppure è proprio in questo ambito che egli ha violato la Costituzione degli Stati Uniti. A stabilirlo non sono stati i giudici di sinistra, bensì la maggioranza conservatrice della stessa Corte Suprema degli Stati Uniti, che ha annullato i dazi imposti da Trump. Questi erano stati introdotti attraverso una legislazione destinata alle emergenze nazionali. Con una maggioranza di sei voti contro tre, la Corte ha confermato la sentenza di un tribunale di grado inferiore, secondo cui il presidente repubblicano aveva abusato della sua autorità invocando la legge del 1977. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

L'impeachment (im)possibile di Donald Trump che spacca l'America

Un anno di Donald Trump alla Casa Bianca: ha rivoluzionato l'America

Forza del Popolo non si allea con chi è contro Trump e Putin

