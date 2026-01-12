L'Iran non è mai stato così isolato e fragile possibile colpo di stato interno | l'analisi dell'esperto ISPI
L’instabilità in Iran si accentua, con proteste e tensioni interne che evidenziano fragilità politiche e sociali. Secondo l’analisi dell’ISPI, il paese si trova in una fase di crescente isolamento internazionale e di possibile crisi di governo. La situazione rimane complessa, caratterizzata da crisi economica, repressione e una crescente perdita di legittimità del regime, che mette a rischio la stabilità a lungo termine.
L'Iran continua a essere attraversato da proteste che intrecciano crisi economica, repressione e crescente perdita di legittimità del regime. Fanpage.it ne ha parlato con Luca Giansanti, consigliere scientifico dell'ISPI ed ex ambasciatore d'Italia a Teheran, per analizzare dinamiche interne, contesto regionale e possibili scenari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
