L'Iran non è mai stato così isolato e fragile possibile colpo di stato interno | l'analisi dell'esperto ISPI

L’instabilità in Iran si accentua, con proteste e tensioni interne che evidenziano fragilità politiche e sociali. Secondo l’analisi dell’ISPI, il paese si trova in una fase di crescente isolamento internazionale e di possibile crisi di governo. La situazione rimane complessa, caratterizzata da crisi economica, repressione e una crescente perdita di legittimità del regime, che mette a rischio la stabilità a lungo termine.

