Maduro come Aldo Moro Ma Cerno gela Sansonetti | No fu assassinato dalle Br nel nome del comunismo e degli stessi colori politici di questo insulso personaggio
Tommaso Cerno interviene nello speciale di Quarta Repubblica, affrontando temi di attualità come il raid USA in Venezuela e la tragedia di Crans-Montana. Nel dibattito, la sua analisi si concentra sulla figura di Aldo Moro e sulle interpretazioni storiche, evidenziando come alcuni episodi siano ancora oggetto di controversie e interpretazioni divergenti. Un’occasione per approfondire i principali eventi recenti e il loro impatto sul panorama politico e sociale.
Tommaso Cerno è stato ospite di Nicola Porro nello speciale di Quarta Repubblica attivato nella serata di oggi per rispondere all'esigenza di informare sui grandi eventi che si stanno svolgendo nel mondo, dal raid Usa in Venezuela alla tragedia di Crans-Montana. Il direttore de il Giornale ha avuto uno scontro ad alta intensità con Piero Sansonetti sul tema venezuelano, in quanto il giornalista ha paragonato lo scatto diffuso da Donald Trump a quella di Aldo Moro diffusa dalle Brigate Rosse. "P er me è una giornata bellissima, non è la più bella possibile perché manca Khomeini, però sicuramente questa azione dell’America, questo ritorno dell’Occidente, mi dà un po’ d’aria fresca ", ha dichiarato il direttore nel suo intervento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Anna Laura Braghetti morta dopo una malattia, fu tra le Br che sequestrarono Aldo Moro: funerali riservati
Leggi anche: È morta Anna Laura Braghetti, ex Br coinvolta nel rapimento di Aldo Moro
"Maduro come Aldo Moro". Ma Cerno gela Sansonetti: "No, fu assassinato dalle Br nel nome del comunismo e degli stessi colori politici di questo insulso personaggio" - A Quarta Repubblica il giornalista azzarda un paragone che fa inalberare il direttore del Giornale: "Ho troppa stima per Sansonetti per ritenere davvero che lui possa paragonare questo signore marxist ... ilgiornale.it
«Maduro e la moglie prelevati nella loro camera da letto» - facebook.com facebook
Il Venezuela liberato da #Maduro, arrestato e portato in manette in America, gli iraniani in procinto di liberarsi: questo 2026 parte con le migliori premesse. Nel silenzio, in casa nostra, dei paladini dei regimi islamici e dittatoriali che infatti hanno perso improvvi x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.