Crotone sorprende | visite oculistiche tra le più veloci d’Italia 8

Crotone ha raggiunto un record nelle visite oculistiche, sorprendendo il resto d’Italia. La causa risiede in un nuovo sistema di prenotazione che riduce i tempi di attesa, portando la città al secondo posto tra le realtà più rapide nel settore sanitario. La regione Calabria ha visto miglioramenti concreti, con tempi dimezzati rispetto al passato. La grande novità riguarda anche la collaborazione tra medici e strutture locali, che ha permesso di aumentare le sedute disponibili ogni giorno. Ora si attendono i dati ufficiali per confermare questa tendenza.
Calabria, una svolta inattesa: Crotone secondo in Italia per rapidità nelle visite oculistiche. La sanità calabrese registra un’inversione di tendenza nelle liste d’attesa, con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone che si posiziona al secondo posto a livello nazionale per rapidità nell’erogazione di visite oculistiche, superata solo dall’Ulss 2 Marca Trevigiana del Veneto. Un risultato inatteso, emerso dai primi dati della nuova piattaforma nazionale per il monitoraggio delle liste d’attesa, attivata dal Ministero della Salute e gestita da Agenas, che segna un cambiamento significativo per una regione storicamente in difficoltà nell’accesso alle cure.🔗 Leggi su Ameve.eu
