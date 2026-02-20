Crotone sorprende | visite oculistiche tra le più veloci d’Italia 8

Crotone ha raggiunto un record nelle visite oculistiche, sorprendendo il resto d’Italia. La causa risiede in un nuovo sistema di prenotazione che riduce i tempi di attesa, portando la città al secondo posto tra le realtà più rapide nel settore sanitario. La regione Calabria ha visto miglioramenti concreti, con tempi dimezzati rispetto al passato. La grande novità riguarda anche la collaborazione tra medici e strutture locali, che ha permesso di aumentare le sedute disponibili ogni giorno. Ora si attendono i dati ufficiali per confermare questa tendenza.