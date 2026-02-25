Visite oculistiche a Salerno prenotazioni ferme | prime disponibilità nel 2027

SALERNO – Sottoporsi a una visita oculistica a Salerno e provincia nel 2026 è, di fatto, un’impresa. Le prime disponibilità utili nel territorio salernitano rischiano di slittare addirittura al 2027. Il Cup dell’Asl Salerno, una delle aziende sanitarie più grandi d’Italia, avrebbe comunicato a diversi pazienti l’assenza di date disponibili nelle strutture pubbliche della provincia, fatta eccezione per una disponibilità a inizio dicembre in una struttura del Cilento. Pochi specialisti e lunghe attese. La carenza di medici oculisti nelle strutture pubbliche campane sta determinando un blocco delle prenotazioni. Per effettuare una visita nel corso del 2026, i pazienti salernitani dovrebbero spostarsi fuori provincia, tra Avellino e l’Irpinia, oppure rivolgersi a laboratori convenzionati a Napoli. Una soluzione che, però, comporta difficoltà logistiche soprattutto per anziani e giovani con problemi alla vista, oltre alla necessità di eventuali controlli successivi. 🔗 Leggi su Zon.it

Crotone sorprende: visite oculistiche tra le più veloci d’Italia. 8Crotone ha raggiunto un record nelle visite oculistiche, sorprendendo il resto d’Italia.

Aoui semplifica la richiesta di visite: punto unico per ticket e prenotazioniL’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (Aoui) ha lanciato un sistema unico per richiedere visite e prenotare appuntamenti, perché molte persone trovavano complicato gestire le prenotazioni.

Visite gratuite e occhiali donate alle persone in difficoltà: tornano le Giornate della VistaVisite oculistiche gratuite e occhiali distribuiti a persone in difficoltà economiche per ribadire che la vista non è un privilegio, ma un diritto fondamentale: così Leonardo Maria Del Vecchio, ... milano.repubblica.it

