Questa domenica il museo apre le porte a visite guidate speciali, dove i visitatori potranno avvicinarsi a un frammento di Luna. I partecipanti avranno la possibilità di scoprire non solo la storia di questo pezzo unico, ma anche il suo significato simbolico. Un’occasione per conoscere da vicino uno tra i reperti più preziosi in esposizione.

Sarà possibile conoscere da vicino la storia, ma anche il valore simbolico di uno dei reperti più preziosi conservati al museo: un frammento della Luna. Proprio così. In occasione della missione Artemis II, che segna il ritorno dell’umanità nell’orbita lunare dopo oltre cinquant’anni, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia propone infatti tre appuntamenti dedicati a uno dei reperti più preziosi delle sue collezioni: l’unico frammento di Luna esposto in Italia. Le speciali visite guidate che si terranno domani e poi sabato 14 e 21 febbraio nell’area Spazio e Astronomia offriranno l’occasione di conoscere da vicino la storia, le caratteristiche scientifiche e il valore simbolico di questo raro campione lunare, raccolto nel 1972 durante la missione Apollo 17 dagli astronauti Eugene Cernan e Harrison Schmitt e donato al Museo nel 1973. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Speciali visite guidate al frammento di Luna ’Viaggio’ nello... spazio

