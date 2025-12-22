Visite guidate speciali da Arona al San Carlone
Visite guidate speciali da Arona al San Carlone Durante le vacanze natalizie, due visite guidate offriranno l’opportunità di approfondire la storia, l’arte e la spiritualità di Arona, concentrandosi sulle figure di San Carlo Borromeo e di Federico Borromeo. Questi percorsi consentiranno di conoscere meglio il patrimonio culturale locale e di riscoprire i luoghi più significativi della città.
Durante le vacanze natalizie, due speciali visite guidate permetteranno di scoprire la storia, l'arte e la spiritualità di Arona attraverso le figure di San Carlo Borromeo e di Federico Borromeo. Gli appuntamenti saranno lunedì 29 dicembre e lunedì 5 gennaio, alle ore 10.Il percorso avrà inizio.
