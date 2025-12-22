Visite guidate speciali da Arona al San Carlone Durante le vacanze natalizie, due visite guidate offriranno l’opportunità di approfondire la storia, l’arte e la spiritualità di Arona, concentrandosi sulle figure di San Carlo Borromeo e di Federico Borromeo. Questi percorsi consentiranno di conoscere meglio il patrimonio culturale locale e di riscoprire i luoghi più significativi della città.

Durante le vacanze natalizie, due speciali visite guidate permetteranno di scoprire la storia, l’arte e la spiritualità di Arona attraverso le figure di San Carlo Borromeo e di Federico Borromeo. Gli appuntamenti saranno lunedì 29 dicembre e lunedì 5 gennaio, alle ore 10.Il percorso avrà inizio. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Visite guidate speciali da Arona al San Carlone

Leggi anche: Ponte dell’Immacolata: il San Carlone di Arona riapre per tre giorni speciali

Leggi anche: Ponte dell’Immacolata: il San Carlone di Arona riapre per tre giorni speciali

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Arona: visite guidate sulle orme di Carlo e Federico Borromeo; Visite guidate sulle orme di San Carlo e Federico Borromeo.

Visite guidate speciali da Arona al San Carlone - Durante le vacanze natalizie, due speciali visite guidate permetteranno di scoprire la storia, l’arte e la spiritualità di Arona attraverso le figure di San Carlo Borromeo e di Federico Borromeo. novaratoday.it

Arona: visite guidate sulle orme di Carlo e Federico Borromeo - Durante le vacanze natalizie, due speciali visite guidate permetteranno di scoprire la storia, l’arte e la spiritualità di Arona attraverso le figure di San Carlo Borromeo e di Federico Borromeo. verbanianotizie.it

Visite guidate al San Carlone di Arona - Durante le vacanze natalizie, due speciali visite guidate permetteranno di scoprire la storia, l’arte e la spiritualità di Arona attraverso le figure di San Carlo Borromeo e di Federico Borromeo. primasaronno.it

"MODERNISMI"! VISITE GUIDATE, GRATUITE! Martedì 23 Dicembre 2025, h. 17... ...vi attendiamo qui a Trieste, all'IRCI, in via Torino 8 [Borgo Giuseppino] per una nuova visita guidata, gratuita. A tenerla sarà l'apprezzata Professoressa Marina Parladori. Non - facebook.com facebook