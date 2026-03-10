Virtus Matera vs Castellaneta | il derby della Serie B

Il 15 marzo 2026 alle 18:00 si gioca al PalaSassi di Matera il derby di Serie B tra Virtus Matera e Valentino Basket Castellaneta. Le due squadre si sfidano in una partita che vede affrontarsi formazioni della stessa categoria, con l’obiettivo di conquistare punti importanti in classifica. La sfida si svolgerà in un ambiente dedicato al basket, con pubblico presente per assistere all’incontro.

La domenica del 15 marzo 2026, alle ore 18:00, il PalaSassi di Matera diventerà il teatro di uno scontro diretto tra la Virtus Matera e il Valentino Basket Castellaneta. Questa sfida, valida per la ventiquattresima giornata della Serie B Interregionale, si annuncia come un vero e proprio derby geografico che metterà a confronto due realtà vicine ma con ambizioni diverse nella corsa al titolo. La formazione materana arriva in campo dopo aver mantenuto la vetta della classifica con 32 punti, condividendo la prima posizione con Pallacanestro Viola Reggio Calabria e Virtus Ragusa. Dall’altra parte, la squadra pugliese occupa attualmente il dodicesimo posto con 18 punti, ma giungerà alla palestra con l’obiettivo preciso di mettere in difficoltà una delle formazioni più in forma del campionato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

