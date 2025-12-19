Basket Virtus Bologna-Brescia il big match della 12a giornata di Serie A Derby ‘storico’ tra Cantù e Olimpia Milano

La Serie A di basket si appresta ad affrontare nel weekend alle porte la dodicesima giornata della regular season 2025-2026, con un solo anticipo previsto domani e le restanti partite in programma domenica fino al posticipo di lunedì sera: andiamo a presentare brevemente cosa ci attende sui parquet del Belpaese. Il turno si apre con una sfida classica del nostro basket, con l'anticipo delle ore 20:00 che vedrà l'Acqua San Bernardo Cantù ospitare l'Olimpia Milano in un derby lombardo sempre sentitissimo e che per diversi decenni significava lotta per lo scudetto. Passando poi a domenica 21 dicembre, nel lunch match delle ore 12:00 la Dinamo Sassari ospita i Trapani Shark che non stanno navigando in acque tranquille soprattutto a livello societario per le vicende note.

Germani a Bologna da capolista: sfida alla Virtus e incognita Ndour - 30 di lunedì 22 la Pallacanestro Brescia affronta la trasferta nel posticipo della docicesima giornata. giornaledibrescia.it

Virtus-Germani «vista» da Ceron: «Questo campionato è imprevedibile» - La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. giornaledibrescia.it

