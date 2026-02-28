Ddl violenza donne centri antiviolenza in corteo a Roma | Senza consenso è stupro

A Roma, diecimila persone hanno partecipato a un corteo organizzato dai centri antiviolenza per protestare contro il disegno di legge che modifica il reato di violenza sessuale. La manifestazione si è svolta nelle strade della città, con i partecipanti che hanno espresso il loro dissenso attraverso cartelli e interventi pubblici. Tra i slogan più ripetuti, quello che ricorda: “Senza consenso è stupro”.

Diecimila manifestanti in piazza a Roma per il corteo nazionale dei centri antiviolenza contro il Disegno di legge sulla modifica del reato di violenza sessuale. Be Free, Associazione contro la violenza sulle donne, Casa delle donne, Lucha y Siesta ma anche sindacati come la Cgil con il segretario Landini. Oggetto della protesta la modifica portata avanti dalla senatrice leghista Bongiorno che ha tolto il riferimento al "consenso libero e attuale" dal testo per sostituirlo con il concetto di "volontà contraria". Con uno striscione viola in testa che recita "Senza consenso è stupro" il corteo è partito da Piazza Repubblica attraversando Via Cavour per dirigersi verso San Giovanni in Laterano.