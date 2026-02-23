Minori violenza sessuale e abuso di alcol il Tar dà ragione al locale | l' attività è estranea ai fatti

Il Tar ha accolto il ricorso dello Spuntino in campagna di Premariacco, dopo aver accertato che il locale non è coinvolto nei fatti avvenuti tra il 4 e il 5 luglio, quando si sono verificati una rissa, un sospetto abuso e un malore tra due minorenni. La decisione arriva dopo un’accurata verifica delle prove raccolte, che dimostra come l’attività del locale sia rimasta estranea ai fatti contestati. La vicenda resta sotto osservazione.

Esprimono soddisfazione i legali della titolare del locale, Andrea Cernich e Giovanni Stellato: “L'attività di ristorazione è stata ritenuta dal Tar estranea ai fatti. Ribadiamo che la nostra assistita ha sempre collaborato con le autorità, e che da tempo ha interrotto le attività di pubblico spettacolo. Leggeremo con attenzione il provvedimento — concludono gli avvocati — per valutare se impugnarlo di fronte al Consiglio di Stato, tenuto conto del pregiudizio che il provvedimento del questore, che aveva vietato anche le attività di ristorazione, ha generato nei confronti della nostra assistita”. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Violenza sessuale e abuso di alcol, il Tar dà ragione al locale: l'attività è estranea ai fattiIl Tar ha stabilito che lo Spuntino in campagna di Premariacco non è responsabile dei fatti avvenuti nella notte tra il 4 e il 5 luglio, quando si sono verificati una rissa, un sospetto abuso sessuale e un malore tra minorenni.

Alcol ai minori, scatta la sospensione di un’attività commercialeIl Questore di Avellino ha disposto la sospensione di un’attività commerciale per aver venduto alcol a minori, in conformità con quanto previsto dall’articolo di riferimento.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Arrestato il bidello accusato di violenze sessuali su 10 minori: è ai domiciliari; Monte di Procida, violenza sessuale su una degente minore: arrestato operatore sociosanitario; Napoli, abusa di una minore ricoverata: operatore sanitario arrestato; Violenza su minore a Napoli, Zabatta : Abisso di disumanità, servono presidi etici e sorveglianza attiva.

Molestie su minori in spiaggia a Finale, denunciato 65enneFinale Ligure, 65enne denunciato per molestie su due bambine in spiaggia. Intervento di genitori e polizia, attivata procedura Codice Rosso. ligurianotizie.it

Leonforte, condannato a nove anni per violenza sessuale su minori: eseguito l’ordine di carcerazioneLa Polizia di Stato ha eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo residente a Leonforte, condannato definitivamente a nove anni di reclusione p ... telenicosia.it

Violenza domestica e impatto sui minori: sala gremita per il convegno di Cuore e Territorio x.com

Violenza di genere: al Policlinico Rodolico una serie di incontri della Rete Antiviolenza Operatori ed operatrici della “Rete contro la violenza maschile sulle donne e dei minori” della Città Metropolitana di Catania si stanno incontrando, in queste settimane, per - facebook.com facebook