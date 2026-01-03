Violento scontro tra due auto nel centro abitato una finisce contro veranda privata

Nella serata di ieri, venerdì 2 gennaio, in via Mazzini a Torchiarolo, si è verificato un incidente tra due veicoli. L'impatto è stato molto violento, causando il coinvolgimento di una vettura contro una veranda privata. L'evento ha richiamato l'attenzione dei residenti e delle autorità locali, che sono intervenute per gestire la situazione e avviare le verifiche del caso.

TORCHIAROLO - Momenti di paura nella tarda serata di ieri, venerdì 2 gennaio, in via Mazzini a Torchiarolo dove due auto si sono scontrate violentemente. Una è finita contro la colonna della veranda di un'abitazione. I feriti sono stati soccorso dal personale del 118, sul posto anche i vigili del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Violento scontro tra due auto nel centro abitato, una finisce contro veranda privata Leggi anche: Violento scontro tra due auto nel centro abitato: tre feriti, anche un bambino Leggi anche: Paura sulla Statale, scontro tra due auto: una finisce contro la pompa di benzina Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Violento scontro tra due auto nel centro abitato: tre feriti, anche un bambino; Violento scontro tra due auto a Trecastagni, tre persone ferite; Violento scontro tra due auto: una finisce nel fossato. Due persone ferite; Valmontone, Violento scontro tra due auto: tre feriti - Foto 1 di 3. Violento scontro frontale tra due auto sulla provinciale (FOTO): in azione i soccorsi, tre persone ferite - Violento scontro frontale tra due auto nelle prime ore di sabato 3 gennaio sulla Sp37 a Barghe, in Valsabbia: in azione i soccorsi, tre persone ferite. ildolomiti.it

VIOLENTO SCONTRO TRA DUE AUTO A MONTALCINO, DONNA E BIMBO IN GRAVI CONDIZIONI - Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, l'elisoccorso Pegaso2 (che ha trasportato ... oksiena.it

Scontro violento tra due auto a Scossicci - Scontro tra due auto a Scossicci: entrambi i mezzi sono andati in pezzi, ma per fortuna le cinque persone coinvolte nell’urto sono rimaste illese. msn.com

Violento scontro frontale nella serata di oggi - facebook.com facebook

Violento scontro tra auto sulla Provinciale: due giovanissime portate in ospedale x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.