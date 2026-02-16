Violenta lite al McDonald’s di Fuorigrotta | minore accoltellato ma illeso
Una lite sfrenata tra adolescenti al McDonald’s di Fuorigotta, a Napoli, ha portato a un episodio di violenza domenica sera. Durante l’alterco, un minore è stato ferito con un coltello, ma fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi. La scena si è svolta davanti al locale, attirando l’attenzione di alcuni passanti che hanno assistito alla scena.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Domenica sera di tensione nel quartiere occidentale di Napoli. Una violenta discussione tra adolescenti è degenerata in pochi istanti davanti al McDonald’s di Fuorigrotta, a Napoli. Durante la colluttazione è comparso un coltello e un minorenne è stato colpito. Fortunatamente la lama ha lacerato soltanto il giubbotto, senza provocare ferite. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di domenica, a poche centinaia di metri dallo stadio Maradona, dove si era appena conclusa la partita di Serie A tra Napoli e Roma, terminata 2-2. I carabinieri della Pattuglia Mobile di Zona di Bagnoli sono intervenuti intorno alla mezzanotte per avviare le indagini. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Lite al McDonald’s di Fuorigrotta, minore accoltellato ma illeso: la lama ha lacerato il giubbino
Una lite al McDonald's di Fuorigotta, causata da un diverbio tra due ragazzi, si è conclusa con un coltello che ha ferito un minore, anche se fortunatamente la lama ha solo tagliato il suo giubbino.
Violenta lite tra vicini: accoltellato un 62enne nel Salento
Una rissa tra vicini si è conclusa con un ferito questa mattina in via Ragusa, a Collemeto, nel Salento.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Rissa tra ragazzini al Mc Donald's di Fuorigrotta: spunta anche un coltello; Movida a Giugliano, lite tra minorenni al McDonald’s: 13enne finisce in ospedale; Movida a Giugliano lite tra minorenni al McDonald?s | 13enne finisce in ospedale; Movida a Giugliano rissa tra minorenni | 13enne in ospedale con traumi multipli al volto.
Lite al McDonald’s di Fuorigrotta, minore accoltellato ma illeso: la lama ha lacerato il giubbinoUna violenta rissa al McDonald's di via Lepanto a Fuorigrotta: spunta un coltello, un minore colpito ma la lama ha fortunatamente solo lacerato il giubbino ... fanpage.it
Napoli, lite tra ragazzini con il coltello al McDonald's di Fuorigrotta: intervengono i carabinieriQuesta notte i carabinieri della PMZ Bagnoli sono intervenuti in via Lepanto, all’interno del McDonald’s. Un gruppo di ragazzini (tra ... msn.com
RTL 102.5. . Un volo partito da Antalya e diretto a Manchester è stato costretto a un atterraggio d’emergenza in Belgio il 12 febbraio, dopo che una violenta lite è scoppiata tra alcuni passeggeri. Le immagini mostrano persone coinvolte in aggressioni fisich - facebook.com facebook