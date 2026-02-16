Violenta lite al McDonald’s di Fuorigrotta | minore accoltellato ma illeso

Una lite sfrenata tra adolescenti al McDonald’s di Fuorigotta, a Napoli, ha portato a un episodio di violenza domenica sera. Durante l’alterco, un minore è stato ferito con un coltello, ma fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi. La scena si è svolta davanti al locale, attirando l’attenzione di alcuni passanti che hanno assistito alla scena.

Domenica sera di tensione nel quartiere occidentale di Napoli. Una violenta discussione tra adolescenti è degenerata in pochi istanti davanti al McDonald's di Fuorigrotta, a Napoli. Durante la colluttazione è comparso un coltello e un minorenne è stato colpito. Fortunatamente la lama ha lacerato soltanto il giubbotto, senza provocare ferite. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di domenica, a poche centinaia di metri dallo stadio Maradona, dove si era appena conclusa la partita di Serie A tra Napoli e Roma, terminata 2-2. I carabinieri della Pattuglia Mobile di Zona di Bagnoli sono intervenuti intorno alla mezzanotte per avviare le indagini.

