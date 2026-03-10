Violazione del divieto di avvicinamento alla compagna | assolto pluripregiudicato

Il Tribunale di Avellino ha assolto un uomo di 30 anni di San Martino Valle Caudina dall'accusa di aver violato il divieto di avvicinamento alla compagna convivente e di aver abbandonato la casa familiare. Il processo si è concluso con l'assoluzione del pluripregiudicato, che era stato accusato di aver infranto le misure cautelari.

Il Tribunale di Avellino ha assolto Gaetano Ronga, trent'anni, di San Martino Valle Caudina, dall'accusa di violazione delle misure cautelari del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla compagna convivente e di allontanamento dalla casa familiare. La pronuncia ha recepito in pieno le tesi difensive dell'avvocato Vittorio Fucci. La vicenda giudiziaria di Ronga — definito dagli atti come «noto pluripregiudicato» — si dipana lungo un percorso processuale tortuoso e stratificato. In primo grado era stato condannato a tre anni di reclusione per maltrattamenti e lesioni nei confronti della compagna convivente, con condotta contestata a partire dal 2019. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Assolto quarantenne arrestato per violazione del divieto di avvicinamento: l'incontro con la ex era concordato Maltrattamenti alla compagna: divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per il 40enneEra finito nei guai per maltrattamenti aggravati nei confronti della ex compagna. Aggiornamenti e notizie su Violazione del divieto di avvicinamento... Temi più discussi: Violazione del divieto di reingresso e non punibilità: la centralità della tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; Cesena, 42enne arrestato per violazione del divieto di avvicinamento alla ex moglie -; DECRETO LEGGE SICUREZZA: divieto di vendita ai minori di strumenti da punta o da taglio atti ad offendere; Stalking procedibile d'ufficio se collegato al divieto di avvicinamento. ROMA EST – Viola il divieto di avvicinamento e tenta di forzare l’abitazione dei genitori: arrestatoI Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 44enne romano, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, violazione del diviet ... tiburno.tv Cesena, 42enne arrestato per violazione del divieto di avvicinamento alla ex moglieNei giorni scorsi, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cesena hanno arrestato un 42enne ritenuto presunto responsabile della violazione divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati ... corrierecesenate.it Il leader della robotica collaborativa denuncia la violazione del copyright - facebook.com facebook #PrimaPagina Il volto della guerra La guerra in Iran colpisce i più deboli. Secondo l’Unicef, sono 180 i minori morti dal 28 febbraio in violazione del diritto internazionale umanitario osservatoreromano.va/it/news/2026-0… x.com