Assolto quarantenne arrestato per violazione del divieto di avvicinamento | l' incontro con la ex era concordato

I.L., un uomo di 40 anni di Sant'Agata dei Goti, ha vissuto giorni di tensione dopo essere stato arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex. La vicenda si è conclusa ieri con il suo assolvimento, dopo un processo davanti al Tribunale di Benevento. La sua presenza in aula ha chiarito che l’incontro con l’ex compagna, che aveva programmato, non era un gesto intenzionato a creare problemi.

Brutta avventura quella vissuta da I.L., quarantenne di Sant'Agata dei Goti, conclusasi soltanto nella giornata di ieri con l'assoluzione comminata dal Tribunale di Benevento, presieduto dalla Dott.ssa Monaco. I fatti risalgono alla sera del 25 Aprile 2024 allorquando I.L., di professione.

