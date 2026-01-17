Rocco Commisso cosa succede adesso | dal mancato rinvio di Bologna-Fiorentina al futuro del club viola

Da fanpage.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la tragica scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, si apre un nuovo capitolo per il club. La partita Bologna-Fiorentina, in programma per la 21ª giornata di Serie A, dovrebbe svolgersi regolarmente, senza rinvii. Resta da capire come la società affronterà il futuro e quali saranno le prossime decisioni in un momento di grande emozione e riflessione.

Non dovrebbe esserci il rinvio di Bologna-Fiorentina, partita della 21ª giornata di Serie A, nonostante la morte del presidente Rocco Commisso. Il club non dovrebbe subire alcun cambiamento a livello societario. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Rocco Commisso, cosa succede adesso: dal rinvio di Bologna-Fiorentina al futuro del club viola

Leggi anche: Morto Rocco Commisso, il mondo del calcio piange il presidente della Fiorentina: «Ci manchi e ci mancherai sempre». Il cordoglio del club viola

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La Fiorentina piange la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso -; E’ morto Rocco Commisso, la Fiorentina dice addio al suo presidente. Il lutto del mondo del calcio; Calcio, morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso; Morto Rocco Commisso, presidente della Fiorentina: aveva 76 anni.

rocco commisso cosa succedePrima Joe Barone, poi il presidente Commisso: la Fiorentina di nuovo scossa da un lutto. Che cosa succede ora al club? - Non sono passati neanche due anni dalla morte di Joe Barone e la Fiorentina si trova di nuovo a dover affrontare un lutto: la scomparsa del suo presidente, Rocco Commisso. ilfattoquotidiano.it

rocco commisso cosa succedeRocco Commisso, cosa succede adesso: dal rinvio di Bologna-Fiorentina al futuro del club viola - Fiorentina, partita della 21ª giornata di Serie A, nonostante la morte del presidente Rocco Commisso ... fanpage.it

rocco commisso cosa succedeRocco Commisso e la Fiorentina, un amore lungo oltre sei anni: il Viola Park, il nuovo stadio e la scomparsa di Joe Barone – cosa succede adesso - La morte di Rocco Commisso chiude un’era alla Fiorentina: il 76enne imprenditore originario di Marina Gioiosa Ionica, in Calabria, era diventato ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.