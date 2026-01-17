Rocco Commisso cosa succede adesso | dal mancato rinvio di Bologna-Fiorentina al futuro del club viola
Dopo la tragica scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, si apre un nuovo capitolo per il club. La partita Bologna-Fiorentina, in programma per la 21ª giornata di Serie A, dovrebbe svolgersi regolarmente, senza rinvii. Resta da capire come la società affronterà il futuro e quali saranno le prossime decisioni in un momento di grande emozione e riflessione.
Non dovrebbe esserci il rinvio di Bologna-Fiorentina, partita della 21ª giornata di Serie A, nonostante la morte del presidente Rocco Commisso. Il club non dovrebbe subire alcun cambiamento a livello societario. 🔗 Leggi su Fanpage.it
