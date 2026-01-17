Rocco Commisso cosa succede adesso | dal rinvio di Bologna-Fiorentina al futuro del club viola

Dopo la tragica scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, si parla di possibili variazioni nel calendario delle prossime partite. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali sul rinvio di Bologna-Fiorentina, in programma nella 21ª giornata di Serie A. Resta da capire quali saranno le decisioni del club e delle autorità sportive, mentre si attende un quadro più chiaro sul futuro del club viola.

Rocco Commisso, cosa succede adesso: dal rinvio di Bologna-Fiorentina al futuro del club viola - Fiorentina, partita della 21ª giornata di Serie A, nonostante la morte del presidente Rocco Commisso ... fanpage.it

Rocco Commisso e la Fiorentina, un amore lungo oltre sei anni: il Viola Park, il nuovo stadio e la scomparsa di Joe Barone – cosa succede adesso - La morte di Rocco Commisso chiude un’era alla Fiorentina: il 76enne imprenditore originario di Marina Gioiosa Ionica, in Calabria, era diventato ... msn.com

Nella notte è scomparso a 76 anni Rocco #Commisso. Ha acquistato la #Fiorentina nel 2019 e negli anni si è scontrato più volte con la burocrazia italiana, ma non ha mai perso la voglia di lottare: cosa lascia a Firenze e al mondo del calcio a cura di @C_ x.com

All'età di 76 anni è morto Rocco Commisso, il presidente della Fiorentina. Il club nella notte ha annunciato la triste notizia con un comunicato. Acquistò il club viola nel 2019, era malato da tempo. La Fiorentina sotto la sua gestione ha raggiunto tre finali ed ha - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.