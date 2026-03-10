Villa Ada | cancelli nuovi alberi soffocati dal riempimento

A Villa Ada, i cancelli sono stati sostituiti e gli alberi stanno subendo danni a causa di lavori di riempimento. La vegetazione storica ha visto il suo ambiente disturbato dal rumore di macchinari e dal movimento di terra, che ha modificato uno spazio verde. Questa operazione ha portato alla trasformazione di un'area naturale in una superficie sconosciuta.

Il silenzio della vegetazione storica di Villa Ada è stato rotto dal rumore delle macchine e dal peso dei macchinari che hanno trasformato un angolo verde in una spianata. Sulla via di San Filippo Martire, ai Parioli, i lavori per il nuovo accesso carrabile stanno volgendo al termine, lasciando dietro di sé un paesaggio radicale dove alberi sono stati tagliati e le radici degli esemplari rimasti rischiano di soffocare sotto strati di materiale non identificato. L'operazione, iniziata nell'estate precedente, ha l'intervento del dipartimento Tutela Ambientale che ha bonificato l'area antistante al muro destinato al cancello. Per settimane gli addetti hanno proceduto a rimuovere la boscaglia e abbattere alberi considerati malati, aprendo varchi nella vegetazione densa.