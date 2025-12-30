Via Autostrada dal 12 gennaio via alla riqualificazione | 200 nuovi alberi per il nuovo viale

A partire dal 12 gennaio 2026, via Autostrada a Bergamo sarà oggetto di interventi di riqualificazione nel tratto tra via Spino e via Carnovali. L’intervento prevede la piantumazione di circa 200 nuovi alberi, con l’obiettivo di migliorare l’ambiente urbano e la qualità della vita nella zona. I lavori si svolgeranno nel rispetto delle tempistiche e delle modalità stabilite, contribuendo a valorizzare il patrimonio verde della città.

Bergamo. Dal 12 gennaio 2026 prenderà avvio la riqualificazione di via Autostrada, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Spino e quella di via Carnovali. Un progetto che trasformerà via Autostrada in un nuovo viale alberato di accesso alla città, circa 200 alberi, completando così quanto avviato con la realizzazione della fontana all'incrocio di via Carnovali. Nella mattina di martedì 30 dicembre si è svolta a Palazzo Frizzoni la presentazione dell'intervento con l'assessore alla Riqualificazione urbana Francesco Valesini, per Bruman's Bruno Scarpellini con l'architetto Michele Locatelli ed Emilio Pesenti con Marco Pinetti dell'impresa Pesenti che realizzerà i lavori.

