Tennis - Manifestazione per Under 18 | le finali oggi dalle 18 Il ’Memorial Pistoia’ a Le Sieci In primo piano c’è la solidarietà

Tradizionale appuntamento per la quinta edizione del ‘ Memorial Daniele Pistoia ’, organizzato dalla sezione tennis della Polisportiva Le Sieci. Oggi si giocano le finali sul campo coperto in terra rossa dell’impianto giallorosso in via dei Mandorli a Sieci, sede della società. Una manifestazione che vuole ricordare Daniele Pistoia, che è stato tra i fondatori della sezione tennis della Polisportiva e prematuramente scomparso. Ancora una volta l’iniziativa è improntata sul binomio ‘ Sport e solidarietà ’, con Zia Caterina che sarà presente con il suo Taxi colorato. Il torneo di tennis è riservato alla categoria Under 18 e il ricavato della manifestazione permetterà di aiutare la Fondazione di Zia Caterina, offrendo un sostegno concreto ai bambini ed alle persone in difficoltà. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

