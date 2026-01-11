Tennis - Manifestazione per Under 18 | le finali oggi dalle 18 Il ’Memorial Pistoia’ a Le Sieci In primo piano c’è la solidarietà

Oggi si svolgono le finali della quinta edizione del ‘Memorial Daniele Pistoia’, evento organizzato dalla sezione tennis della Polisportiva Le Sieci. La manifestazione, dedicata agli under 18, si svolge a Le Sieci e rappresenta un momento di sport e solidarietà. Le finali inizieranno alle 18, offrendo un’occasione di confronto tra giovani atleti in un contesto che valorizza anche i valori di comunità e solidarietà.

Tradizionale appuntamento per la quinta edizione del ‘ Memorial Daniele Pistoia ’, organizzato dalla sezione tennis della Polisportiva Le Sieci. Oggi si giocano le finali sul campo coperto in terra rossa dell’impianto giallorosso in via dei Mandorli a Sieci, sede della società. Una manifestazione che vuole ricordare Daniele Pistoia, che è stato tra i fondatori della sezione tennis della Polisportiva e prematuramente scomparso. Ancora una volta l’iniziativa è improntata sul binomio ‘ Sport e solidarietà ’, con Zia Caterina che sarà presente con il suo Taxi colorato. Il torneo di tennis è riservato alla categoria Under 18 e il ricavato della manifestazione permetterà di aiutare la Fondazione di Zia Caterina, offrendo un sostegno concreto ai bambini ed alle persone in difficoltà. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

