Marche | Vigili del Fuoco salvano cane precipitato in pozzo di recupero acque intervento delicato e rapido

I Vigili del Fuoco di Ripatransone sono intervenuti ieri pomeriggio per salvare un cane caduto in un pozzo di recupero delle acque meteoriche. Il cane era rimasto intrappolato e in pericolo di vita. I pompieri sono riusciti a scendere nel pozzo, portare fuori l’animale e metterlo in salvo in pochi minuti. L’intervento si è svolto in modo rapido e preciso, evitando il peggio.

Un cane è stato salvato dai Vigili del Fuoco dopo essere caduto in un pozzo di recupero delle acque meteoriche a Ripatransone, nelle Marche. L’intervento si è reso necessario poco prima delle 19:30 di giovedì 7 febbraio 2026, a seguito di segnalazioni che indicavano l’animale in difficoltà. La pioggia battente aveva causato un innalzamento del livello dell’acqua all’interno del pozzo, complicando ulteriormente la situazione e rendendo urgente il soccorso. L’operazione di salvataggio, condotta con professionalità e rapidità, ha visto un operatore del distaccamento di San Benedetto del Tronto calarsi all’interno del pozzo.🔗 Leggi su Ameve.eu

