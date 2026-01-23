I vigili del fuoco salvano un cane intrappolato in una vasca d' acqua a Vaccarizzo

I vigili del fuoco del comando di Catania sono intervenuti a Vaccarizzo per soccorrere un cane rimasto intrappolato in una vasca di raccolta acque. I sommozzatori hanno eseguito il salvataggio, garantendo la sicurezza dell’animale. L’intervento si è svolto in Contrada Vaccarizzo, in via della Sequoia, dimostrando l’efficienza e la prontezza dei vigili del fuoco in situazioni di emergenza.

I sommozzatori dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti ieri in Contrada Vaccarizzo, in via della Sequoia, per il salvataggio di un cane caduto all'interno di una vasca per la raccolta delle acque. Il cane si trovava intrappolato e semisommerso dall'acqua.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Cane intrappolato in una recinzione, salvato dai vigili del fuocoIl 1 gennaio 2026, i Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti a Casciana Terme, in Via Don Camillo Mostardi, per soccorrere un cane rimasto intrappolato in una recinzione. Leggi anche: Vigili del fuoco salvano un cane caduto in una cavità sotterranea La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Contestazione disciplinare per i vigili del fuoco che manifestarono per la Palestina; Lo Stato di polizia colpisce i Vigili del fuoco di Pisa; I Vigili del fuoco concorrono al dispositivo di soccorso e sicurezza dalla tappa tarvisiana della Coppa del Mondo di Sci femminile; Contestazioni disciplinari ai Vigili del Fuoco che hanno manifestato per la Palestina. Vigili del fuoco, rinnovo della flotta con auto elettriche e camion a biocarburantiCome i Vigili del Fuoco rinnovano la flotta con auto elettriche e camion a biocarburanti per un impatto più green ... autotoday.it Firenze, i vigili del fuoco intervengono per spegnere un incendio e trovano un cadavere carbonizzatoLa scoperta a Vinci nella serata di giovedì: i Carabinieri indagano su varie ipotesi tra cui l'incidente e l'atto autolesionistico, ma anche possibili collegamenti con un'aggressione in una casa adiac ... corrierefiorentino.corriere.it Il cadavere trovato dai Vigili del fuoco dopo lo scoppio di un incendio. L'ipotesi dei Carabinieri: dramma famigliare legato ai problemi di salute del ragazzo - facebook.com facebook #Maltempo #Sicilia, l’elicottero Drago 156 dei #vigilidelfuoco in azione lungo la costa catanese, colpita da forti mareggiate: sorvolo tra Agnone Bagni e Riposto #Catania #21gennaio x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.