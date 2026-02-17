Vigilanza Rai dopo oltre un anno torna a riunirsi la Commissione | l’11 marzo sarà ascoltato l’ad Giampaolo Rossi

La Commissione di Vigilanza sulla Rai si riunisce di nuovo dopo più di un anno, perché la destra ha bloccato i lavori. La riunione si terrà l’11 marzo e in quella occasione sarà ascoltato l’amministratore delegato Giampaolo Rossi. La decisione di riprendere i lavori arriva dopo mesi di stallo e di tensioni politiche.

La Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai, i cui lavori sono bloccati da oltre un anno dal boicottaggio della destra, tornerà a riunirsi l' 11 marzo per ascoltare in audizione l'amministratore delegato Giampaolo Rossi. Ad annunciarlo è la presidente dell'organismo, la senatrice M5s Barbara Floridia, che aveva convocato Rossi in audizione lo scorso 11 febbraio per superare " la straordinarietà della situazione " e "l'assoluto immobilismo della Giunta per il Regolamento". "Ho ricevuto risposta dall'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, alla convocazione in Vigilanza inviata la scorsa settimana.