Al via la rassegna dedicata al documentario | si parte con The dialogue police

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump La Biblioteca Malatestiana presenta la programmazione cinematografica di marzo 2026. Il calendario del mese propone un’offerta articolata che intreccia documentari internazionali, cinema per famiglie, giornate tematiche e cicli di proiezioni dedicati agli utenti della Mediateca, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio audiovisivo della biblioteca e invitare il pubblico a scoprire ogni giorno nuovi percorsi di visione. Sabato 14 marzo sarà la volta di “Niñxs” (Kani Lapuerta, Messico, 2025), frutto di un lavoro documentaristico durato otto anni che segue il percorso di crescita di Karla, una ragazza trans messicana. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Gambettola, al teatro comunale si alza il sipario sulla rassegna dedicata ai più piccoli con "Storie di Kirikù"Al teatro comunale di Gambettola, sabato 7 febbraio, si apre il sipario sulla sezione "Famiglie a teatro" che, sotto la direzione artistica del...

Al Teatro Paolo Maurensig rassegna domenicale dedicata al teatro comico con Catine e i PapuIl nuovo mese alle porte vedrà il Teatro Paolo Maurensig di Feletto Umberto ospitare la rassegna Risate di marzo, un ciclo di tre appuntamenti...

Firenze, al via la rassegna di musica sacra 'O flos colende'Si concluderà con un concerto per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi ... msn.com

San Pietro a Majella, al via la rassegna I concerti del Conservatorio 2026Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la stagione musicale del San Pietro a Majella: giovedì 5 marzo prenderà il via l'edizione 2026 della rassegna I concerti del Conservatorio, in programm ... ansa.it

