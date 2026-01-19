Ciro torna in vita | il dinosauro del Beneventano rinasce in 3D

Il 20 gennaio 2026 verrà presentato il Progetto TOCC – Scipionyx Samniticus, un’iniziativa dedicata alla ricostruzione in 3D di Ciro, il famoso dinosauro scoperto nel Beneventano. Dopo mesi di lavoro, questo progetto mira a valorizzare e approfondire la conoscenza di questo importante reperto paleontologico, offrendo nuove prospettive sulla sua storia e sulla ricerca scientifica.

Martedì 20 gennaio 2026 verrà presentato il Progetto TOCC – Scipionyx Samniticus, un lavoro a cui ho avuto il piacere di dedicarmi negli ultimi mesi e che ruota attorno a Ciro, il celebre dinosauro ritrovato nel Beneventano. Io, Gino Pisano, ho seguito l'ideazione e lo sviluppo del progetto, lavorando alla ricostruzione 3D di Ciro e dell'ambiente in cui viveva, fino a inserirlo in un'esperienza di realtà virtuale fruibile con Oculus Quest. L'idea era quella di far rivivere non solo il dinosauro, ma tutto il suo mondo, in modo accessibile e coinvolgente. Al mio fianco c'è stato Riccardo Longo, un collega nonché il 3D artist di Ciro, con cui ho condiviso questo percorso.

