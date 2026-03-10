La squadra di calcio Vibonese si trova in una situazione di caos a marzo 2026, con un commissario, Putrino, al suo posto e Cammarata assente. La crisi è il risultato di una gestione societaria definita come tragicomica dai sostenitori, portando a un momento di grande incertezza per il club.

La crisi che attanaglia la Vibonese nel marzo del 2026 non è un evento isolato, ma il culmine di una gestione societaria definita dai sostenitori come tragicomica. Con l’uscita recente del capitano Balla verso il Trapani e la nomina di Rino Putrino come commissario dal Sindaco, il destino della squadra sembra già segnato da luglio dello scorso anno. I tifosi, pur pronti ad affrontare anche una eventuale retrocessione in Eccellenza, chiedono ora una pulizia radicale e un progetto nuovo per i colori rossoblù. L’atmosfera negli spogliatoi dello stadio Luigi Razza è descritta come quella di un tendone di circo, dove si svolge uno spettacolo squallido che minaccia di portare la formazione alla fine del suo percorso nella serie attuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vibonese nel caos: Putrino commissario, Cammarata assente

Articoli correlati

Caos bollettini a Frignano, l’opposizione: “Amministrazione assente e cittadini nel caos”Caos all’ufficio postale e cittadini disorientati costretti a un inaccettabile pellegrinaggio tra gli sportelli.

Leggi anche: Qualiano, via Palumbo ancora nel caos: segnaletica assente e divieto d’accesso errato

Contenuti e approfondimenti su Vibonese nel caos Putrino commissario...

Vibonese nel caos, i tifosi: Società tragicomica, destino segnato da luglioCi eravamo lasciati con l’arrivo del terzo tecnico rossoblù, il bravo Danilo Fanello, chiamato a sostituire Antonello Capodicasa. Ci eravamo lasciati con la speranza di non avere più uscite da una ... zoom24.it

Serie D, la Vibonese sfrutta la sosta e lavora dietro le quinte. Putrino: «Silenzio voluto per alzare la concentrazione»Per la volata salvezza servirebbero 10-11 punti nelle ultime otto gare: «L'obiettivo è fare almeno 7-8 punti nei quattro impegni interni, per poi cercarne altri due o tre nelle quattro trasferte rimas ... ilvibonese.it