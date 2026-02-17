Qualiano via Palumbo ancora nel caos | segnaletica assente e divieto d’accesso errato

A Qualiano, via Palumbo resta nel caos a causa della mancanza di segnaletica chiara e di divieti d’accesso corretti. Gli automobilisti incontrano difficoltà e rischi quotidiani perché le indicazioni stradali sono praticamente inesistenti o confuse. Nonostante le ripetute segnalazioni di residenti e cittadini, la situazione non è cambiata: le auto spesso entrano in zone vietate, creando situazioni pericolose. Un esempio concreto è rappresentato dai numerosi video inviati alle autorità, che mostrano il traffico disordinato e le mancate opere di sistemazione.

Via Palumbo a Qualiano: la segnaletica insufficiente crea pericoli e caos per gli automobilisti. Continuano i disagi in via Palumbo a Qualiano, dove da mesi segnaliamo tramite immagini e video una situazione di scarsa sicurezza stradale senza che siano stati adottati interventi risolutivi. Nella zona interessata dai lavori è stata installata una rete arancione con alcuni cartelli provvisori, ma la segnaletica risulta poco visibile e confusa. In particolare, è stato posizionato un divieto di accesso ritenuto errato dagli utenti della strada, che crea incertezza sulla viabilità e costringe spesso gli automobilisti a manovre improvvise.