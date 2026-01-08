La Stagione concertistica degli Amici della Musica il pianista Giovanni Bellucci in concerto al Politeama
La stagione 2025/2026 degli Amici della Musica riprende con il concerto del pianista Giovanni Bellucci, in programma lunedì 12 gennaio alle ore 20 al Politeama. Un appuntamento che conferma l’impegno dell’associazione nel proporre eventi di qualità, offrendo al pubblico un’occasione per ascoltare musica classica in un contesto di sobria eleganza. L’evento è aperto a tutti gli appassionati di musica e cultura.
Riprende la Stagione concertistica 20252026 dell’Associazione Siciliana Amici della Musica con il concerto del pianista Giovanni Bellucci, in programma lunedì 12 gennaio alle ore 20.45 al Politeama Garibaldi di Palermo: un appuntamento che segna l’avvio del nuovo anno musicale dell’Associazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: 69a stagione concertistica Amici della musica di Padova, al Pollini il Trio Concept
Leggi anche: 69a stagione concertistica Amici della musica di Padova, al Pollini Elia Cecino
69a stagione concertistica Amici della musica di Padova, al Pollini Simone Pirri e Christophe Rousset; A San Severo appuntamento con il Concerto di Capodanno degli 'Amici della Musica'; Si è spenta come una candela; Sinfonie di Capodanno al Teatro “Verdi” di San Severo. Concerto del 1° gennaio con l’Orchestra Suoni del Sud..
69a stagione concertistica Amici della musica di Padova, al Pollini Simone Pirri e Christophe Rousset - 15 all’Auditorium Pollini di Padova riprende la 69a Stagione degli Amici della Musica con un appuntamento tutto dedicato alla musica barocca. padovaoggi.it
Cagliari, via alla stagione concertistica degli Amici della Musica - Tutto pronto per la stagione concertistica organizzata dagli Amici della Musica di Cagliari, che da domani sino al 27 novembre porterà sul palco del Teatro Carmen Melis di via Sant’Alenixedda artisti ... unionesarda.it
Si è spenta come una candela - Al via sabato 10 gennaio la 70ª stagione concertistica dell’associazione Amici della Musica di Riva del Garda che, all’auditorium del Conservatorio alle 17. unsertirol24.com
Il 16 gennaio riparte la stagione concertistica della Fondazione Teatri Piacenza - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.