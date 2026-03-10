Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 19 | 40

Alle ore 19:40 del 10 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La redazione di Astral ha comunicato alcune informazioni riguardanti lo stato del traffico e le condizioni delle strade. La comunicazione è stata trasmessa attraverso i canali ufficiali dell’ente per fornire indicazioni aggiornate ai cittadini.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di astol infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il tratto Urbano della Roma Teramo incidente avvenuto in precedenza all'altezza di Tor Cervara kodi smaltimento in direzione Raccordo Anulare ci possiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna rallentamento Italia uscire di Laurentina e Appia Poi tra Prenestina e ti il terno si rallenta l'altezza di Bufalotta nel quadrante sud della capitale consuete code sulla Colombo tra via di Mezzocammino via di Acilia in direzione Ostia è sempre in direzione Ostia sulla via del mare d'allenamento il raccordo è Centro Giano...