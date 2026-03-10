Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 del 10 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nella Regione Lazio. La redazione ha comunicato un servizio di informazione sul traffico locale, offrendo dettagli sulle condizioni delle strade e eventuali disagi in tempo reale. La comunicazione si rivolge agli utenti della strada che desiderano conoscere lo stato attuale del traffico nella zona.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ho risolto l'incidente uno sulla direttrice Roma Napoli tra Valmontone e Colleferro in direzione Napoli e la circolazione è regolare migliorata la situazione del traffico sul Raccordo Anulare al momento si rallenta solo tra le uscite diramazione sia interna sia in esterna Code in diminuzione anche sull'altra turbano della Roma Teramo ora localizzate tra fiorentini e il bivio per la tangenziale est in direzione centro circolazione scorrevole sulla Roma Fiumicino diamo uno sguardo le consolari sulla Salaria per lavori che.