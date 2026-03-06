Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-03-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 di oggi, la rete di viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral infomobilità. La redazione fornisce un riepilogo delle condizioni attuali delle strade, con informazioni sul traffico e eventuali disagi in tempo reale. Il servizio si rivolge a chi si sposta in zona, offrendo dati utili per pianificare gli spostamenti durante la giornata.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio rimosso l'incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata interna traffico ora è regolare tra le uscite Anagnina e Ardeatina ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo code per traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro nel sud della capitale sulla Laurentina sempre a causa del traffico intenso il tè in coda tra Falcognana e il raccordo anulare In entrambe le direzioni di marcia diamo uno sguardo al trasporto pubblico ricordiamo che resta sospesa la circolazione sulla ferrotramvia termini....