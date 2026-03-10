Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 09 | 40

Alle 09:40 del 10 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali disagi nelle arterie principali, offrendo informazioni utili ai cittadini per pianificare gli spostamenti. La redazione di Astral Infomobilità continua a monitorare la situazione e a fornire notizie in tempo reale ai propri utenti.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio riapertura l'incidente in uno sulla direttrice Napoli nel quale sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti si transita solo su due corsie e rallentamenti tra Valmontone e Colleferro in direzione Napoli ci spostiamo sulla tratto Urbano della Roma Teramo ho risolto l'incidente all'altezza di Tor Cervara circolazione regolare in direzione tangenziale est nella stessa direzione si procede a rilento ma per traffico da Togliatti al bivio per la tangenziale est direzione centro andiamo sulla Roma Fiumicino file ora lo mangiate da Parco dei...