Viabilità oltre quattro milioni per la manutenzione | interventi anche sulla panoramica dello Stretto

La Città Metropolitana di Messina ha annunciato un investimento di oltre quattro milioni di euro per interventi di manutenzione sulla rete viaria, includendo anche la strada panoramica dello Stretto. L’obiettivo è assicurare condizioni più sicure e migliorare la fruibilità delle strade principali, con interventi che riguarderanno diverse zone della città e della provincia. L’annuncio mira a fornire dati precisi sullo stato attuale delle infrastrutture.

L'arteria stradale è regolarmente monitorata dal personale della direzione viabilità metropolitana e, nel complesso, si presenta in buone condizioni manutentive, fatta eccezione per alcuni punti in cui si registrano modesti avvallamenti. Tali fenomeni sono principalmente legati ad interventi urgenti sui sottoservizi e all’assestamento dei materiali di riempimento, sui quali si interviene prontamente appena segnalati o rilevati dal personale tecnico. Per quanto riguarda le attività di scerbamento e manutenzione dei margini stradali, è già stata aggiudicata la gara per la Zona Omogenea Messina Ionica, per un importo di circa 800 mila euro, intervento che comprende anche la Strada Panoramica. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

