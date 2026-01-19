Tangenziale al buio da oltre un anno quarto sollecito al Cas | Sicurezza a rischio
La tangenziale di Messina, priva di illuminazione da oltre un anno, rappresenta una criticità per la sicurezza stradale. Nonostante i ripetuti solleciti, il Cas non ha ancora risolto il problema, lasciando svincoli e tratti principali al buio. Questa situazione aumenta i rischi per gli utenti e richiede interventi tempestivi per garantire condizioni di circolazione più sicure.
La tangenziale di Messina resta al buio da oltre un anno, con svincoli e tratti principali completamente privi di illuminazione. A lanciare l’allarme è Giandomenico La Fauci, vice presidente supplente del Consiglio comunale, che oggi ha inviato il quarto sollecito al Consorzio Autostrade.🔗 Leggi su Messinatoday.it
