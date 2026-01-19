Tangenziale al buio da oltre un anno quarto sollecito al Cas | Sicurezza a rischio

La tangenziale di Messina, priva di illuminazione da oltre un anno, rappresenta una criticità per la sicurezza stradale. Nonostante i ripetuti solleciti, il Cas non ha ancora risolto il problema, lasciando svincoli e tratti principali al buio. Questa situazione aumenta i rischi per gli utenti e richiede interventi tempestivi per garantire condizioni di circolazione più sicure.

Torna il buio sulla rotatoria della tangenziale di Andria e tornano i pericoli. Tre mesi fa la sistemazione, da qualche giorno tutto nuovamente spento #andria #attualità #tangenziale #rotatoria facebook

