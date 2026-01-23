Capezzano Pianore In arrivo parcheggio con 60 posti auto

A Capezzano Pianore sarà presto disponibile un nuovo parcheggio con 60 posti auto, situato tra via Del Paduletto e via Cafaggiolo. Questa struttura mira a migliorare la viabilità e facilitare la sosta nella zona, offrendo una soluzione pratica e accessibile per residenti e visitatori. L'iniziativa si inserisce nel progetto di valorizzazione e gestione più efficiente del traffico locale.

Un parcheggio a Capezzano Pianore che prevede sessanta posti auto tra via Del Paduletto e via Cafaggiolo. L'area di sosta sarà collegata a piazza degli Alpini, e risulterà particolarmente importante per la frazione di Camaiore che si è estesa dalla Sarzanese verso monte e verso mare con un incremento abitativo e commerciale. Il parcheggio fa quindi parte di un programma di dotazione di servizi alla città. Era stato rimandato nel 2025 e a breve finalmente potranno partire i lavori. Martedì prossimo infatti verrà ceduta gratuitamente in concreto l'area al Comune da parte dei privati per realizzare le opere necessarie.

