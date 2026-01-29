Statale 36 questa sera chiude per una notte lo svincolo di uscita ad Abbadia Lariana
Questa sera lo svincolo di uscita di Abbadia Lariana sulla Statale 36 chiude dalle 23 di giovedì 29 gennaio alle 5 di venerdì 30. La strada sarà interdetta al traffico per lavori di Anas. Attenzione agli automobilisti che devono percorrere quella zona in queste ore.
Per lavori a carico di Anas, questa sera è disposta la chiusura dello svincolo di uscita dalla Strada Statale 36 ad Abbadia Lariana, direzione Nord, dalle ore 23 di giovedì 29 gennaio fino alle 5 di domani mattina, venerdì 30. Come previsto nell'ordinanza dell'Ente strade, in questa fascia oraria.🔗 Leggi su Leccotoday.it
