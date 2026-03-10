Via Beverora 20enne precipita | è grave Indagano i carabinieri

Nella mattinata di martedì 10 marzo, in via Beverora, una ragazza di 20 anni è caduta da una finestra o dal terrazzo della sua abitazione e ha riportato gravi traumi. I carabinieri stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. La giovane è stata soccorsa sul posto e trasportata in ospedale in condizioni critiche.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per chiarire la dinamica di un episodio avvenuto nella mattinata di martedì 10 marzo in via Beverora: una ragazza di 20 anni è precipitata dalla finestra o dal terrazzo della palazzina dove vive, riportando gravi traumi e lesioni dopo un volo di circa quattro metri: il 118 (sul posto Croce rossa e automedica) l'ha trasportata d'urgenza al pronto soccorso e le sue condizioni sono gravi. A trovarla, riversa vicino al cortile interno della palazzina, è stato un vicino di casa che ha chiamato subito i soccorsi.Nel frattempo sono arrivati i carabinieri del Nucleo radiomobile insieme ai colleghi...