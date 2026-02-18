Statale 113 tamponamento mortale | 20enne perde la vita durante controllo carabinieri un ferito grave
Ignazio Cortese, 20 anni, ha perso la vita in un incidente sulla Statale 113, probabilmente a causa di un tamponamento. L’incidente è avvenuto durante un normale controllo dei carabinieri, che hanno fermato alcuni veicoli poco prima dello scontro. Un’auto ha sbandato e si è schiantata contro un’altra, provocando la morte di Ignazio e ferendo gravemente un altro giovane. La strada è stata chiusa per le operazioni di soccorso e i rilievi. La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire.
Tragedia sulla Statale 113: Muore Ignazio Cortese, 20 anni, in un tamponamento vicino Buonfornello. Un incidente stradale ha causato la morte di Ignazio Cortese, un giovane di 20 anni, sulla strada statale 113 nei pressi di Buonfornello, nel Palermitano. La tragedia si è verificata nel pomeriggio del 18 febbraio 2026, quando una Mercedes ha tamponato una Fiat Panda su cui il giovane era a bordo, mentre quest’ultima era ferma in corsia di emergenza per un controllo dei carabinieri. Un passeggero della Fiat Panda è risultato gravemente ferito e trasportato in ospedale. Controlli di Routine Trasformati in Dramma.🔗 Leggi su Ameve.eu
