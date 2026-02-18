Statale 113 tamponamento mortale | 20enne perde la vita durante controllo carabinieri un ferito grave

Ignazio Cortese, 20 anni, ha perso la vita in un incidente sulla Statale 113, probabilmente a causa di un tamponamento. L’incidente è avvenuto durante un normale controllo dei carabinieri, che hanno fermato alcuni veicoli poco prima dello scontro. Un’auto ha sbandato e si è schiantata contro un’altra, provocando la morte di Ignazio e ferendo gravemente un altro giovane. La strada è stata chiusa per le operazioni di soccorso e i rilievi. La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire.

Statale 113, Caronia: incidente mortale, 57enne perde la vita contro un muro di contenimento. Indagini in corso.Un incidente sulla Statale 113 a Caronia ha causato la morte di Sebastiano Ottaviano, 57 anni, che ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un muro di contenimento.

Scialpinista perde la vita in valanga durante uscita sulle Alpi, altro ferito graveUn escursionista è morto in una valanga nelle Alpi friulane durante un'escursione.

