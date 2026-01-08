Risate in corsia al Teatro de’ Servi | Gli Allegri Chirurghi

Al Teatro de’ Servi di Roma, dal 13 al 25 gennaio, va in scena Gli Allegri Chirurghi, la celebre commedia di Ray Cooney. Uno spettacolo che combina humor e situazioni comiche ambientate nel contesto di un ospedale, offrendo al pubblico un’esperienza di intrattenimento leggera e ben interpretata. Un’occasione per trascorrere una serata piacevole in un teatro storico della città, con una produzione che garantisce risate e relax.

Cosa: La messa in scena della celebre commedia Gli Allegri Chirurghi di Ray Cooney.. Dove e Quando: Al Teatro de' Servi di Roma, dal 13 al 25 gennaio.. Perché: Un classico della farsa britannica che mescola equivoci, ritmo serrato e gags esilaranti ambientate in un ospedale.. Il panorama teatrale romano si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione per gli amanti della comicità d'autore. Dal 13 al 25 gennaio, il palco del Teatro de' Servi ospita Gli Allegri Chirurghi, un'opera nata dalla penna brillante di Ray Cooney, maestro indiscusso della farsa contemporanea. La regia è affidata a Matteo Vacca, che guida un cast affiatato in un meccanismo perfetto di tempi comici e colpi di scena, trasportando il pubblico all'interno di un ospedale dove la medicina lascia spazio alla più pura e divertente confusione.

