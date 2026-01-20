Cosa: Lo spettacolo teatrale Vegeta è morto e l’ho ucciso io.. Dove e Quando: Teatro de’ Servi a Roma, il 27 e 28 gennaio alle ore 21:00.. Perché: Una riflessione metateatrale sul mestiere del doppiatore e il peso dei personaggi iconici.. Il panorama teatrale romano si arricchisce di un appuntamento singolare che promette di scardinare il confine tra la realtà dell’interprete e la finzione del personaggio. Gianluca Iacono, celebre attore e doppiatore, approda al Teatro de’ Servi con una produzione che è allo stesso tempo una confessione, una crisi d’identità e un atto di liberazione artistica. Il titolo non lascia spazio a dubbi: Vegeta è morto e l’ho ucciso io. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Gianluca Iacono porta Vegeta al Teatro de’ Servi

Risate in corsia al Teatro de’ Servi: Gli Allegri ChirurghiAl Teatro de’ Servi di Roma, dal 13 al 25 gennaio, va in scena Gli Allegri Chirurghi, la celebre commedia di Ray Cooney.

Leggi anche: Attacco al Vaticano dal 18 dicembre al Teatro de’ Servi

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Gianluca Iacono l’uomo dietro a Vegeta il Principe dei Saiyan.

Blu Cosplay con la voce di Dragon Ball, Iacono: «Il mio Vegeta è un esempio» - ll doppiatore è uno dei super ospiti dell’evento oggi dalle 11 al Cas di Pescaiola per i dieci anni di Arezzo Autismo Arezzo, 3 maggio 2025 – Doppiatore leggendario di Vegeta in Dragon Ball, Marshall ... lanazione.it

Blu Cosplay con la voce di Dragon Ball. Iacono: Il mio Vegeta è un esempio - Gianluca Iacono, doppiatore leggendario di Vegeta in Dragon Ball, Marshall di How I Met Your Mother, Gordon Ramsay e tantissimi altri sarà uno degli ospiti di Arezzo Blu Cosplay l’evento in programma ... lanazione.it

Date un titolo a questa nuova puntata di Hell’s Hawkins! Ho trovato questo “cameo” di Gordon Ramsay in Stranger Things sul web e non ho saputo resistere (cc. @teammaguire1 ) #gianlucaiacono #doppiaggio - facebook.com facebook