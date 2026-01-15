Quattrocentenario della liberazione dalla peste presentate le iniziative in onore della Madonna del Soccorso
Il 17 gennaio alle 10,30, nella chiesa di Sant’Agostino, si svolgerà una conferenza stampa per presentare le iniziative in occasione del Quattrocentenario della liberazione di Sciacca dalla peste, avvenuta grazie all’intercessione della Madonna del Soccorso. L’evento celebra un importante momento storico e religioso per la comunità, con programmi dedicati a ricordo e riconoscenza.
Finalmente ci siamo. Sabato, con una conferenza stampa, inizieremo a raccontare ufficialmente un cammino che sentiamo nel cuore da tempo: le attività legate al quarto centenario della liberazione dalla peste della nostra amata Sciacca, da Monno e il Socco facebook
