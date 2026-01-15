Quattrocentenario della liberazione dalla peste presentate le iniziative in onore della Madonna del Soccorso

Da agrigentonotizie.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 17 gennaio alle 10,30, nella chiesa di Sant’Agostino, si svolgerà una conferenza stampa per presentare le iniziative in occasione del Quattrocentenario della liberazione di Sciacca dalla peste, avvenuta grazie all’intercessione della Madonna del Soccorso. L’evento celebra un importante momento storico e religioso per la comunità, con programmi dedicati a ricordo e riconoscenza.

Sabato 17 gennaio, alle 10,30, nella chiesa di Sant’Agostino, si terrà la conferenza stampa di presentazione delle attività legate al “Solenne quarto centenario della liberazione della città di Sciacca dalla peste per intercessione della Madonna del soccorso”. Durante l’incontro saranno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: "La peste e le feste: pellegrini alla Madonna della Salute di Venezia"

Leggi anche: L'81° anniversario della liberazione di Ravenna: tutte le iniziative

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.