Festa della Donna un mese di eventi del X Municipio tra Ostia e Acilia | il programma completo

In occasione della Festa della Donna, il X Municipio di Roma Capitale organizza un mese di eventi che coinvolgono le zone di Ostia e Acilia. Il programma comprende iniziative culturali, incontri e attività rivolte alla cittadinanza, con l’obiettivo di celebrare questa ricorrenza. Gli eventi sono aperti a tutti e si svolgono in diverse location del territorio, dal centro alle periferie.

Ostia, 9 marzo 2026 – In occasione della Festa della Donna, il X Municipio di Roma Capitale promuove un calendario di iniziative dedicate alla valorizzazione del ruolo delle donne nella società, alla riflessione sui diritti conquistati e sulle sfide ancora aperte, coinvolgendo cittadinanza, scuole, mondo della cultura e associazioni del territorio. Le iniziative sono promosse congiuntamente dalla Commissione Pari Opportunità, dalla Commissione II Politiche Sociali e Abitative e dalla Commissione VI Politiche Giovanili, con l’obiettivo di costruire momenti di incontro, cultura e partecipazione per tutta la comunità. “La Festa della Donna non... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Articoli correlati

A Francavilla al Mare un mese di eventi per la Giornata Internazionale della Donna: il programma completoUn calendario ricco e partecipato, capace di intrecciare arte, pensiero, musica e impegno civile, dà forma alla rassegna dedicata all’8 marzo in...

Festa della Donna a Roma, non solo l’8 marzo: il programma completo di eventi e iniziativeIl documento parla di oltre 100 eventi in tutta la città e di un programma “aperto e in continua evoluzione.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Festa della Donna

Temi più discussi: Perché l’8 marzo si celebra la Giornata internazionale della donna; Festa della Donna 2026; Giornata della Donna 2026, cosa fare a Napoli: gli eventi da non perdere; 8 Marzo, Giornata Internazionale della Donna, per non dimenticare.

Frasi auguri Buona Festa della Donna 2026 per 8 marzo/ Auspici e riflessioni: Un giorno per ricordare…Auguri buona festa della donna 2026, frasi e messaggi speciali da dedicare, ma anche riflessioni social tra richieste di rispetto e diritti ... ilsussidiario.net

Festa della Donna: storia, significato e attualità dell’8 marzo. Le più belle IMMAGINI, VIDEO, FRASI per gli auguriLa Festa della Donna, celebrata ogni anno l’8 marzo, è una ricorrenza internazionale dedicata al riconoscimento delle conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne e alla riflessione sulle di ... strettoweb.com

"Quest’anno voglio fare gli auguri per la festa della donna a Paola Cortellesi, una donna che ammiro, che mi ha insegnato e mi insegna la dignità e la complicità. Una donna che é un esempio, che non conosce l’invidia e che sa essere amica sempre, anche d - facebook.com facebook