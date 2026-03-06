Chi è Arvid Lindblad l'unico esordiente della F1 che proverà a ripercorrere le orme di Verstappen
Arvid Lindblad, un giovane pilota inglese di 18 anni, guiderà la Racing Bulls nel Campionato del Mondo 2026, il suo primo in Formula 1. Ha debuttato al GP d’Australia, dove ha ottenuto un risultato positivo. Lindblad è l’unico esordiente della stagione e si prepara a seguire le orme di altri piloti famosi. La sua presenza segna un debutto importante nel circus.
Arvid Lindblad guiderà la Racing Bulls nel Mondiale 2026, il primo della sua carriera. L'inglese a 18 anni farà il suo esordio in Formula 1, l'avvio al GP Australia è stato eccellente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
F1. Arvid Lindblad esclusivo: Max Verstappen? Incredibilmente umile. Lewis Hamilton? Surreale essere in griglia con lui. Se non fosse per il Dottor Marko non sarei quiIl mix di culture in cui è cresciuto e che l'ha formato, l'ascesa rapidissima verso la F1, il rapporto con Max Verstappen, la stima per Lewis Hamilton: l'unico rookie della stagione 2026, Arvid Lindbl ... automoto.it
Lindblad a un passo dal debutto in Australia: Ho sognato questo momento fin da bambinoTutta l'emozione del pilota britannico della Racing Bulls, unico rookie della stagione e pronto a disputare il GP d'Australia ... formulapassion.it
FP1 #AusGP 1- Charles #Leclerc 1:20.267 2- Lewis #Hamilton +0.469 3- Max #Verstappen +0.522 4- Isack #Hadjar +0.820 5- Arvid #Lindblad +1.046 #GPAustralia #F1 #ScuderiaFerrari - facebook.com facebook
