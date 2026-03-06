Chi è Arvid Lindblad l'unico esordiente della F1 che proverà a ripercorrere le orme di Verstappen

Arvid Lindblad, un giovane pilota inglese di 18 anni, guiderà la Racing Bulls nel Campionato del Mondo 2026, il suo primo in Formula 1. Ha debuttato al GP d’Australia, dove ha ottenuto un risultato positivo. Lindblad è l’unico esordiente della stagione e si prepara a seguire le orme di altri piloti famosi. La sua presenza segna un debutto importante nel circus.