Como Inter Fabregas avverte | Meritavamo la vittoria Vorrei sapere quante volte loro hanno fatto 0,07 di xG

Cesc Fabregas, centrocampista del Como, ha commentato la partita di Coppa Italia contro l’Inter, affermando che la sua squadra meritava la vittoria. Durante la conferenza stampa prima della sfida contro il Cagliari, Fabregas ha anche chiesto quante volte l’Inter abbia avuto un xG di 0,07. La sua presenza e le sue parole sono state al centro dell’attenzione in vista dell’incontro.

