Veroli segregata in casa e minacciata con un machete dal compagno | liberata dai Carabinieri

Una donna di Veroli è stata trovata e liberata dai Carabinieri dopo aver trascorso mesi segregata in casa e minacciata con un machete dal suo compagno. I militari, intervenuti congiuntamente alla Compagnia di Alatri, hanno arrestato un uomo di 56 anni del luogo, accusato di sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. L'operazione si è conclusa con il salvataggio in extremis della vittima.

La donna, dall'interno della camera da letto bloccata dall'uomo in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta all'abuso di alcol e droga ha chiesto disperatamente aiuto alla Centrale Operativa di Alatri Un incubo durato mesi e culminato in un drammatico salvataggio in extremis. I Carabinieri della Stazione di Veroli (Frosinone), supportati dalla Compagnia di Alatri, hanno arrestato un pluripregiudicato 56enne del posto con accuse pesantissime: sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, porto di armi od oggetti atti a offendere e detenzione illecita di stupefacenti. L'intervento è scattato nei giorni scorsi quando la vittima, compagna dell'uomo, è riuscita a mettersi in contatto con il 112.